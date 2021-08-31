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31 августа 2021  14:45
Эльза Кузнецова

В новый многоквартирный дом в Менделеевске заселятся сотрудники бюджетной сферы

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Жилой многоквартирный дом № 16 по улице Габдуллы Тукая в Менделеевске проходит итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора РТ. Здание возведено по программе социальной ипотеки в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». 

Строительство дома началось в октябре 2019 года. Зимой этого года здесь проводились работы по внутренней отделке квартир. Специалисты выполняли монтаж натяжных потолков, устанавливали межкомнатные двери, клеили обои.

Параллельно шло подключение дома к системе водоснабжения. Строительные работы завершились во втором квартале 2021 года. 

Пятиэтажный дом рассчитан на 60 квартир. Его общая площадь составляет более 4 тыс. квадратных метров. Придомовая территория благоустроена, на ней оборудованы малые архитектурные формы, детские игровые площадки. 

Ключи от квартир по республиканской программе льготной ипотеки получат сотрудники бюджетной сферы. Они с нетерпением ждут окончания итоговой проверки Госстройнадзора РТ. И если инспекторы Северо-Восточного территориального органа Инспекции не найдут нарушений, дому будет выдано Заключение о соответствии проектной документации. 

Техническим заказчиком объекта капитального строительства выступило Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Застройщиком — Госжилфонд при Президенте РТ.

#менделеевский район #национальный проект #нацпроект жилье и городская среда
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