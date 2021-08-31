В новый многоквартирный дом в Менделеевске заселятся сотрудники бюджетной сферы

Жилой многоквартирный дом № 16 по улице Габдуллы Тукая в Менделеевске проходит итоговую проверку Инспекции государственного строительного надзора РТ. Здание возведено по программе социальной ипотеки в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Строительство дома началось в октябре 2019 года. Зимой этого года здесь проводились работы по внутренней отделке квартир. Специалисты выполняли монтаж натяжных потолков, устанавливали межкомнатные двери, клеили обои.

Параллельно шло подключение дома к системе водоснабжения. Строительные работы завершились во втором квартале 2021 года.

Пятиэтажный дом рассчитан на 60 квартир. Его общая площадь составляет более 4 тыс. квадратных метров. Придомовая территория благоустроена, на ней оборудованы малые архитектурные формы, детские игровые площадки.

Ключи от квартир по республиканской программе льготной ипотеки получат сотрудники бюджетной сферы. Они с нетерпением ждут окончания итоговой проверки Госстройнадзора РТ. И если инспекторы Северо-Восточного территориального органа Инспекции не найдут нарушений, дому будет выдано Заключение о соответствии проектной документации.

Техническим заказчиком объекта капитального строительства выступило Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Застройщиком — Госжилфонд при Президенте РТ.