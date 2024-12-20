В Новый год с надёжной страховой защитой от Ак Барс Страхование

Фото: Ак Барс Страхование

Ак Барс Страхование с 2006 года занимает уверенные позиции на рынке страхования и продолжает развиваться, руководствуясь современными требованиями и ожиданиями клиентов и партнеров, а также ответственностью перед обществом и природой.

Компания с 2016 года является членом Всероссийского союза страховщиков. Обществу присвоен кредитный рейтинг на уровне «А-.ru» с позитивным прогнозом и ESG-рейтинг на уровне «А.esg», что свидетельствует о финансовой надежности компании и её устойчивом развитии. Благодаря этим показателям компания вошла в список 100 лучших компаний России по ESG-рейтингам по версии Рейтингового агентства RAEX.

В ноябре текущего года Банк России принял решение о выдаче компании Ак Барс Страхование лицензии на осуществление перестрахования. Это стратегически важный шаг для компании, стремящейся к развитию видов страховой деятельности и обеспечению защиты имущественных интересов клиентов.

Обеспечивая прозрачность и доступность информации, Ак Барс Страхование ежегодно публикует финансовую и нефинансовую отчетность на своём сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, что позволяет заинтересованным сторонам и клиентам отслеживать результаты работы и оценивать эффективность управления активами.

Увеличение уставного капитала до 600 миллионов рублей даёт возможность компании расширить перечень страховых услуг.

Комплексное обслуживание по классическим рисковым видам страхования, включая страхование ипотеки с возможностью оформления на сайте, позволяет покрывать широкий спектр потребностей клиентов.

Страховые агенты Ак Барс Страхование – высококлассные специалисты страхового дела. Они консультируют и всегда своевременно напоминают страхователям о пролонгации договоров, подбирают подходящие условия страхования, тарифы и скидки.

Компания учитывает социальную ответственность по отношению к обществу и окружающей среде. Стремясь к устойчивому развитию, компания нацелена на создание ценностей для клиентов и партнёров, обеспечивая высокий уровень сервиса и надежности.

Коллектив компании поздравляет с наступающим Новым годом, желает крепкого здоровья, семейного благополучия и напоминает о важности своевременного страхования от непредвиденных обстоятельств.

Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019, ПС № 3867 от 26.11.2024. Реклама.