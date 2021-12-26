В Новый год россиян больше всего раздражают салюты, много алкоголя и голубые огоньки

Каждого пятого россиянина раздражает шум петард и салютов даже в праздничную ночь, причем женщин это раздражает вдвое чаще, чем мужчин. Об этом узнал SuperJob в открытом опросе 1600 представителей экономически активного населения страны из всех округов.

19% опрошенных признались в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции. «Дети постоянно просыпаются»; «Собака нервничает», — объясняют они.

Обилие алкоголя и множество нетрезвых людей вокруг раздражает каждого десятого опрошенного (10%). Самое неприятное в новогоднюю ночь по мнению 7% респондентов — это телевизионная программа, в которой «смотреть нечего, одни и те же лица из года в год».

23% россиян назвали другие причины для раздражения в ночь с 31 декабря на 1 января. В этот список вошли излишние расходы, плохая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и т.д.

28% россиян признались в том, что в новогоднюю ночь их ничего не раздражает. «Семья рядом, хорошее настроение и неделя отдыха впереди!» – поделились они.