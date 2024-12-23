В новогоднюю ночь наземный транспорт Казани будет работать до 2 часов ночи

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В дни новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня. В новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи будут развозить казанцев до двух часов ночи, метрополитен закроется в 00:00. Об этом на деловом понедельнике рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Для желающих посетить ночную праздничную службу по случаю празднования Рождества Христова 7 января организуют дополнительные маршруты. Например, посетители собора Казанской иконы Божией матери после завершения службы смогут уехать с остановки КАИ в 2:00 на автобусах №10,23,30,60, 89.

«В комитете по транспорту и в самих транспортных предприятиях организованы дежурства, проведены дополнительные инструктажи с водительским и кондукторским составом по антитеррористической, пожарной безопасности и культуре обслуживания пассажиров», – отметил Шакиров.

По всем возникающим вопросам в праздничные дни казанцы и гости столицы смогут обратиться по телефону горячей линии комитета по транспорту: 8 (843) 223-28-28. 31 декабря и 1 января она будет работать в круглосуточном режиме, в остальные праздничные дни – по графику рабочего дня.

«Напоминаю автомобилистам, с 29 декабря по 9 января муниципальные парковки, расположенные вдоль уличной дорожной сети, будут работать без взимания платы», – заключил Шакиров.