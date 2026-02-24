В новый цех по производству сухого молока в Казани вложат 1 млрд рублей

Производитель молочной продукции направит более 1 млрд рублей на строительство нового цеха по производству сухого молока на заводе «Эдельвейс» в столице Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба компании «Логика молока».

«Запуск производства мощностью 3,5 тыс. тонн сухого молока в год запланирован на середину этого года. Готовая продукция будет соответствовать международным стандартам качества», – говорится в сообщении.

На площадке уже возвели основной производственный корпус. Продолжается монтаж вакуумно-выпарной установки, которая бережно концентрирует молоко перед сушкой; готовится участок фасовки и котельной с газовой горелкой для энергоэффективной сушки.

Проект был анонсирован в июне 2024 года и одобрен Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.