В новые ФГОС включили учебный предмет «Государственный язык республик РФ»

В новых ФГОС определен учебный предмет «Государственный язык республик Российской Федерации». Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Как рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык» будет включен в обязательную часть учебного плана по заявлению родителей. То есть родители выбирают для изучения либо предмет «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык», либо «Родной язык».

Примерные образовательные программы по предмету «Государственный язык Республики Татарстан — татарский язык» уже разработаны и включены в федеральный реестр. Кроме того, разработаны учебно-методические комплексы по этому предмету для 1–9-х классов. А учебно-методические комплексы для 1–4-х классов направлены в Минпросвещения РФ для включения в федеральный перечень.

«Каждый гражданин имеет право на изучение своего родного языка, а мы создаем условия. Выбор языка — за родителями, а предмет в учебном плане есть. Дети, которые не владеют татарским языком, могут изучать этот язык как государственный, это разрешается», — отметил глава Минобрнауки.

В прошлом году Министерство просвещения России утвердило новые федеральные государственные образовательные стандарты. В школах они начнут действовать с 1 сентября 2022 года.