В новую трехлетнюю программу капремонта вошли 527 казанских домов

Новый трехлетний период в рамках долгосрочной программы капитального ремонта на территории Казани предполагает приведение в порядок 527 многоквартирных домов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Докладчик заметил, что в настоящее время идет подготовка к старту новой трехлетней программы капитального ремонта в столице Татарстана. Предыдущая трехлетка включала в себя работу на площадках 729 домов.

«Утвержден очередной трехлетний план долгосрочной программы капремонта на 2023–2025 годы. В него вошли 527 домов, в том числе 194 дома на следующий, 2023 год», — рассказал Искандер Гиниятуллин.