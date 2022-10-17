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Ру Тат
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Казань
17 октября 2022  09:19

В новую трехлетнюю программу капремонта вошли 527 казанских домов

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Новый трехлетний период в рамках долгосрочной программы капитального ремонта на территории Казани предполагает приведение в порядок 527 многоквартирных домов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин.

Докладчик заметил, что в настоящее время идет подготовка к старту новой трехлетней программы капитального ремонта в столице Татарстана. Предыдущая трехлетка включала в себя работу на площадках 729 домов.  

«Утвержден очередной трехлетний план долгосрочной программы капремонта на 2023–2025 годы. В него вошли 527 домов, в том числе 194 дома на следующий, 2023 год», — рассказал Искандер Гиниятуллин.

#Деловой понедельник #программа капремонта #капитальный ремонт многоквартирных домов
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