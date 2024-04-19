В новую программу по расселению из аварийного жилья в Татарстане вошло 104 дома

В Татарстане готовится программа по расселению домов, признанных аварийными до 2022 года. Предварительно в нее вошло 104 дома, в которых 1390 квартир. Планируется расселить жильцов почти из 40 тыс. кв. метров. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алексей Песошин на 53-м заседании Госсовета РТ.

«Программа продолжается. Мы только завершили программу по домам, признанным аварийными до 2017 года. Это около 85 домов, 650 квартир, площадь – почти 21 тыс. кв. метров», – рассказал глава Правительства РТ.

Песошин уточнил, что Татарстан вступил в программу по переселению граждан из аварийного жилья в 2008 году. Тогда были расселены первые дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2007 года.

«После этого программа несколько раз продолжалась, самой масштабной она была в период 2013-2017 годы. Там было расселено почти 286 тыс. кв. метров. Это более 8 тыс. помещений в 1,1 тыс. домов. А всего до 2018 года было расселено 334 тыс. кв. метров аварийного жилья», – подчеркнул докладчик.