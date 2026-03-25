news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 25 марта 2026 19:23

В новую народную программу «Единой России» поступило уже 20 тыс. предложений

Читайте нас в
Телеграм

Продолжается сбор предложений для новой народной программы «Единой России», уже поступило более 20 тыс. инициатив. Об этом на пленарной сессии форума «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде заявил секретарь Генерального совета «ЕР» Владимир Якушев.

«Рассчитываю, что всё более активное участие в этой работе будут принимать молодые люди. Ведь речь идет об их возможностях и благополучном будущем», – подчеркнул он.

Народная программа – это эффективный документ, который позволяет менять жизнь людей к лучшему, добавил секретарь Генсовета.

#народная программа #Единая Россия #владимир якушев
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

Новости партнеров