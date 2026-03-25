В новую народную программу «Единой России» поступило уже 20 тыс. предложений
Продолжается сбор предложений для новой народной программы «Единой России», уже поступило более 20 тыс. инициатив. Об этом на пленарной сессии форума «Есть результат!» партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде заявил секретарь Генерального совета «ЕР» Владимир Якушев.
«Рассчитываю, что всё более активное участие в этой работе будут принимать молодые люди. Ведь речь идет об их возможностях и благополучном будущем», – подчеркнул он.
Народная программа – это эффективный документ, который позволяет менять жизнь людей к лучшему, добавил секретарь Генсовета.