В новую Конституцию Афганистана включат преподавание родного языка для этнических татар

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Правительство Афганистана объявило о разработке новой Конституции страны, основанной на положениях Корана и сунны и нормах мусульманского права. В переписанном Основном законе будет законодательно закреплено, что основополагающей базой законов и политики Афганистана станет ханафитская юриспруденция.

«Совет татар Афганистана принимал участие в разработке проекта новой Конституции. Благодаря нашей активной позиции в образовательных учреждениях компактного проживания татар введут обязательное преподавание родного языка. Число татар, указавших свою национальность в паспортах и свидетельствах о рождении, уже перевалило за 2 млн человек. Татарская община компактно проживает в 12 крупных провинциях. Учитывая все эти показатели, мы можем сказать, что более 12 тыс. школ начнут преподавать татарский язык после принятия новой Конституции. Это очень серьезный шаг в деле возрождения родного языка татар. Но нам необходимы программы обучения, методические пособия, организация онлайн-обучения. И в этом вопросе у нас вся надежда только на Татарстан и Всемирный конгресс татар», — рассказал «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Афганистан можно отнести к тем государствам, где Основной закон страны меняется достаточно часто. Начиная с 1923 года Лойя-джиргой, всеафганским советом старейшин, было принято семь Конституций. Сейчас в Афганистане действует Конституция, принятая в 2004 году.

«Татары Афганистана — настоящие патриоты татарского народа, они всячески пытаются сохранить национальные традиции и возродить знание татарского языка в общине. Но до этого это была лишь хаотичная работа и одноразовые акции, а нужен системный подход. Наш фонд еще в апреле текущего года обратился с письмом в адрес МИД РФ по согласованию программы преподавания татарского языка через онлайн. Получили положительный ответ с учетом определения источника финансирования расходов. Мы, конечно, надеемся, что Президент Татарстана и Всемирный конгресс татар окажут поддержку в этом вопросе», — прокомментировал информацию генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.