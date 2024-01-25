В Новотроицке спасены все шесть человек, оказавшиеся под завалами насосной станции

В Новотроицке спасены все 6 человек, оказавшиеся под завалами насосной станции, все живы. Об этом сообщает МЧС России.

Напомним, сегодня утром в Оренбургской области обрушилось здание насосной станции. Как передает ТАСС, один из трех пострадавших при обрушении на насосной станции в Оренбургской области умер в больнице. Отмечается, что причиной обрушения мог стать взрыв газового баллона.

Спасательная операция проводилась через технические колодцы. На месте работали 83 специалиста и 28 единиц техники, указали в МЧС.