В Новосибирской области обнаружили загадочную впадину диаметром 7 км

В Болотнинском районе Новосибирской области исследователи обнаружили необычное образование диаметром около 7 км, которое назвали Новополянской аномалией. Как сообщает NEWS.ru, впадина напоминает кратер от падения метеорита. Она находится в труднодоступной местности между деревнями Новая Поляна и Карасево.

На спутниковых снимках объект выглядит как почти правильная окружность с заболоченной низиной внутри и земляным валом по краям.

Для изучения аномалии научная экспедиция отправилась на место на двух вездеходах. В нее вошли представители Новосибирского астрономического общества и специалист местного вуза. Исследователи измерили рельеф, выкопали два разведочных шурфа и собрали образцы грунта для анализа.

Сейчас специалисты рассматривают несколько версий происхождения впадины: падение древнего небесного тела, карстовый провал или особенности формирования старого русла реки. Пока ни одна из гипотез не получила официального подтверждения. Ученые планируют продолжить исследования.