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В Новосибирской области десять человек сбежали из воинской части
В поселке Коченево Новосибирской области десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Коченевского района Евгений Антипов.
«По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек. В течении 30 минут на такси выехали с территории рабочего поселка Коченево», — написал он.
Он подчеркнул, что преступлений на территории района сбежавшие не совершали. Четверых беглецов уже задержали.
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