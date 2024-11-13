В Новосибирской области десять человек сбежали из воинской части

В поселке Коченево Новосибирской области десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Коченевского района Евгений Антипов.

«По данным ОМВД по Коченевскому району с территории части, расположенной в рабочем поселке Коченево, самовольно покинули расположение части 10 человек. В течении 30 минут на такси выехали с территории рабочего поселка Коченево», — написал он.

Он подчеркнул, что преступлений на территории района сбежавшие не совершали. Четверых беглецов уже задержали.