Происшествия 20 мая 2026 13:25

В Новосибирске спасли мужчину, прожившего год с разорванным желудочком сердца

В Новосибирске спасли 65-летнего мужчину, который прожил год с разорванным левым желудочком сердца. Об этом пишет ТАСС.

Порядка 14 лет назад мужчина, житель Ханты-Мансийского автономного округа, лечил аневризму сердца и после операции кости его грудины не срослись до конца. В какой-то момент он заметил на груди пульсирующее образование. Медики обнаружили, что под кожей бьется само сердце и любая царапина в этой области грозила мужчине смертельным кровотечением.

По словам врачей, аневризма возникла снова, разорвалась, однако пациент не погиб, поскольку кровь удержали в сердце спайки и крупный тромб. Из-за незажившей грудины часть аневризмы вышла наружу, и возник огромный мешок с 1,5 литра крови.

Мужчину доставили в Новосибирск и успешно прооперировали. Уже через месяц его выписали домой.

