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В Новосибирске предприниматель продавал фейковую продукцию «Казанькомпрессормаша»
Новосибирский бизнесмен доставил в «Комбинат строительных материалов» компрессорную установку, производителем которой был указан «Казанькомпрессормаш». Однако компрессорная установка оказалась ненадлежащего качества и не имела отношения к татарстанскому производителю.
Для проверки подлинности предоставленных документов заказчик связался непосредственно с производителем. В результате выяснилось, что данный товар никогда не выпускался в Казани.
Проведенная «Казанькомпрессормаш» проверка показала, что компрессорная установка с указанным серийным номером и датой выпуска не производилась на предприятии и не вводилась в эксплуатацию. Тем не менее на оборудовании присутствовали информационные таблички, ссылающиеся на «Казанькомпрессормаш».
Как сообщили в УФАС по РТ, новосибирский бизнесмен получил предупреждение от контролирующих органов с требованием изъять поддельную компрессорную установку из обращения.
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