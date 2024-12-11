В Новосибирске предприниматель продавал фейковую продукцию «Казанькомпрессормаша»

Новосибирский бизнесмен доставил в «Комбинат строительных материалов» компрессорную установку, производителем которой был указан «Казанькомпрессормаш». Однако компрессорная установка оказалась ненадлежащего качества и не имела отношения к татарстанскому производителю.

Для проверки подлинности предоставленных документов заказчик связался непосредственно с производителем. В результате выяснилось, что данный товар никогда не выпускался в Казани.

Проведенная «Казанькомпрессормаш» проверка показала, что компрессорная установка с указанным серийным номером и датой выпуска не производилась на предприятии и не вводилась в эксплуатацию. Тем не менее на оборудовании присутствовали информационные таблички, ссылающиеся на «Казанькомпрессормаш».

Как сообщили в УФАС по РТ, новосибирский бизнесмен получил предупреждение от контролирующих органов с требованием изъять поддельную компрессорную установку из обращения.