В Новосибирске на видео попал момент обрушения крыши ТЦ

В Новосибирске камеры зафиксировали момент обрушения крыши двухэтажного торгового центра в Первомайском районе. Видео распространили местные телеграм‑каналы.

По данным областной прокуратуры, ЧП произошло в здании на улице Наумова, 26. Обрушились конструкции кровли и второго этажа торгового центра. Под завалами оказались люди, также были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Площадь разрушения оценивается примерно в 600 кв. м.

Сотрудники МЧС приступили к поисково‑спасательным работам, к разбору завалов привлекли тяжелую технику и беспилотник. По данным ТАСС, из-под обломков извлекли трех человек: один погиб на месте, еще двое скончались по пути в больницу. Две женщины получили травмы – одну отпустили домой, вторую госпитализировали с ушибом и переломом. По данным спасателей, под завалами больше никого нет. Разбор завалов продолжат ночью.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет сообщил, что предварительной причиной обрушения стало скопление снега на крыше. В мэрии заявили, что здание торгового центра было построено самовольно.