В Новосибирске на машины рухнул строительный кран, погиб рабочий

Строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в микрорайоне «Европейский берег».

По данным агентства, в результате аварии погибла крановщица, были повреждены восемь автомобилей.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту случившегося.