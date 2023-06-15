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В Новосибирске на машины рухнул строительный кран, погиб рабочий
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Строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в Новосибирске, сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в микрорайоне «Европейский берег».
По данным агентства, в результате аварии погибла крановщица, были повреждены восемь автомобилей.
На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту случившегося.
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