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Происшествия 15 июня 2023 08:39

В Новосибирске на машины рухнул строительный кран, погиб рабочий

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Строительный кран упал на припаркованные автомобили на стройплощадке в Новосибирске, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло в микрорайоне «Европейский берег».

По данным агентства, в результате аварии погибла крановщица, были повреждены восемь автомобилей.

На месте работает следственно-оперативная группа. Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту случившегося.

#Новосибирск
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