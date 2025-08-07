В Новосибирске двое подростков задержаны за подготовку убийства военного

В Новосибирске сотрудники ФСБ задержали двоих подростков, которые по заданию Киева планировали убийство военнослужащего Министерства обороны с применением токсичных химических веществ, пишет ТАСС.

«Задержан за покушение на убийство СВОшника. Но фамилию, имя его не знаю», – сказал один из них на допросе, видео которого распространила ФСБ.

По словам подростков, они должны были нанести вещества на дверную ручку машины военнослужащего, чтобы «он прикоснулся, и этот яд убил его». Они также рассказали, что нашли «работу» в интернете. Человек, который предложил им это сделать, представился Тимуром, но в сети у него также были и другие имена.