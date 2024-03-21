Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Новосибирске актера Кологривого за дебош арестовали на семь суток
Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера Никиту Кологривого, сообщает ТАСС.
Российского актера арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Артист устроил дебош в одном из питейных заведений города, подрался с посетителями и даже укусил официантку.
После оглашения решения суда актер заявил, что сожалеет об аресте, так как не сможет увидеть дочку, но обжаловать решение не будет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников