В Новосибирске актера Кологривого за дебош арестовали на семь суток

Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера Никиту Кологривого, сообщает ТАСС.

Российского актера арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Артист устроил дебош в одном из питейных заведений города, подрался с посетителями и даже укусил официантку.

После оглашения решения суда актер заявил, что сожалеет об аресте, так как не сможет увидеть дочку, но обжаловать решение не будет.