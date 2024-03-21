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Происшествия 21 марта 2024 09:34

В Новосибирске актера Кологривого за дебош арестовали на семь суток

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Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера Никиту Кологривого, сообщает ТАСС.

Российского актера арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Артист устроил дебош в одном из питейных заведений города, подрался с посетителями и даже укусил официантку.

После оглашения решения суда актер заявил, что сожалеет об аресте, так как не сможет увидеть дочку, но обжаловать решение не будет.

#артисты
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