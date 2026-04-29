Общество 29 апреля 2026 19:01

В Новошешминском районе строят три дома для детей без попечения родителей

Три жилых восьмиквартирных дома строятся сейчас в Новошешминском районе для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщил сегодня журналистам в ходе пресс-тура глава района Егор Тарнавский.

«Эти объекты были согласованы два-три года назад, наконец-то в этом году работы сдвинулись. У нас идёт строительство трёх домов для детей, оставшихся без попечения родителей», – рассказал он.

По словам Тарнавского, строители взяли хороший темп работы. Сейчас в районе 32 человека из данной категории льготников стоят в очереди.

В районе многое делается для того, чтобы молодежь не уезжала в крупные города, сообщил Тарнавский. В частности, предлагается конкурентная зарплата и решаются жилищные вопросы. Планируется строительство 24-квартирного арендного дома, подготовлены участки под многоэтажное строительство.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Путин отреагировал на удар ВСУ по Туапсе

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

