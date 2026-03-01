news_header_top
СВО 1 марта 2026 12:03

В Новошешминском районе семьям участников СВО передали госнаграды

В Новошешминском районе состоялась церемония передачи государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Награды родственникам вручил глава района Егор Тарнавский.

Орденом Мужества посмертно награжден Михаил Хохлов. Высокую государственную награду глава района передал его супруге Ирине. Медаль «За отвагу» была вручена матери погибшего военнослужащего Николая СавельеваНаталье.

«Наш священный долг – сохранять память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, защищая нас. Исключительные слова благодарности и уважения хочется выразить матерям и женам. Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость», – обратился к присутствующим Тарнавский.

В ходе мероприятия глава района поблагодарил действующего военнослужащего Василия Зимина, присутствовавшего в зале. Он отметил его решение служить по зову сердца и подчеркнул, что боец имеет несколько боевых наград.

Особое значение церемонии придало вручение паспортов юным жителям района. В торжественной обстановке школьники получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации.

Глава района поздравил их с этим событием и пожелал быть достойными гражданами страны, равняться на подвиги старших поколений.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

