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Ру Тат
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18 мая 2021  23:06
Эльза Кузнецова

В Новошешминском районе РТ в эксплуатацию введено 15 спортплощадок за 36,5 млн рублей

В Новошешминском районе РТ в эксплуатацию введено 15 спортплощадок за 36,5 млн рублей
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На территории Новошешминского района Татарстана с 2013 года введено в эксплуатацию 15 универсальных спортивных площадок на общую сумму 36,5 млн рублей. Об этом пишет газета «Шешминская новь». 

Спортплощадки, предназначенные для игры в баскетбол, волейбол, футбол, а также для занятий на уличных тренажерах, установлены в Ленинском, Шахмайкинском, Черемуховском, Архангельском, Зиреклинском, Чебоксарском, Утяшкинском, Акбуринском, Тубылгытауском, Петропавловском, Краснооктябрьском, Екатерининском сельских поселениях, еще три находятся в Новошешминске.

По словам начальника отдела по делам молодежи, спорту и туризму Назиры Кашаповой, Новошешминский район активно принимал участие в программе строительства универсальных спортивных площадок с начала ее реализации. 

На данный момент за спортобъектами ухаживают закрепленные за ними образовательные учреждения и спортшкола района. Все площадки находятся в хорошем состоянии.

«На спортплощадках проводятся занятия по физкультуре и спорту для учеников образовательных школ, студентов, тренировки для воспитанников спортшколы, а также внеурочные занятия. По свободному графику занимаются многие местные жители», — отметила спикер.

Масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах Татарстана стартовал в 2013 году при поддержке Президента Республики Татарстан.

Фото газеты «Трудовая слава»

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