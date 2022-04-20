В Новошешминском районе РТ из-за ремонта на два месяца закроется региональная дорога

В Татарстане на два месяца закроются для движения транспорта участки автодороги Новошешминск – Шереметьевка – Кармалы, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Отрезки дороги 12+519 – 12+919 км и 15+339 – 18+579 км в Новошешминском районе будут временно закрыты с 25 апреля по 1 июля. «На этот период запланирован капитальный ремонт данных участков», – отметили в пресс-службе.

Водители могут совершить объезд по автодорогам Казань – Оренбург и Азеево – Черемшан – Шентала. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.