В Новошешминском районе рабочие ведут очистку моста, который был подтоплен рекой Шешма

На освободившемся от воды низководном мосту ведутся работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возле поселка Слобода Архангельская рабочие очищают акваторию реки от нанесенного весенним половодьем мусора после того, как низководный мост был подтоплен.