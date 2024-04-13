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Происшествия 13 апреля 2024 11:20

В Новошешминском районе рабочие ведут очистку моста, который был подтоплен рекой Шешма

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На освободившемся от воды низководном мосту ведутся работы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возле поселка Слобода Архангельская рабочие очищают акваторию реки от нанесенного весенним половодьем мусора после того, как низководный мост был подтоплен.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#паводки
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