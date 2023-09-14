В Новошешминском районе рабочего завалило грунтом во время монтажа водопровода

В Новошешминском районе рабочего во время монтажа водопровода завалило грунтом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Фото: © прокуратура РТ

По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около полудня в селе Ленино.

Фото: © прокуратура РТ

В момент случившегося мужчина работал с трубами водопровода, ведущего к кафе «Хорошее место».

Фото: © прокуратура РТ

В результате мужчину извлекли из-под завала спасатели. Он жив и травм не получил. Как выяснилось, пострадавший оказался родственником директора кафе