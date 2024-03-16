В Новошешминском районе прошла Широкая Масленица

В Доме культуры Новошешминского района прошла Широкая Масленница. Местные жители смогли проводить зиму через песни и пляски, пишет пресс-служба района.

Также гости могли сфотографироваться на память в фотозоне, попробовать угощения с праздничного стола. К слову, там стояли не только блины, но и плов с шашлыками.

Праздник посетил и глава района Вячеслав Козлов, а также начальник главного управления ветеринарии кабинета министров РТ Алмаз Хисамутдинов. На мероприятии они даже приняли участие в конкурсе: соревновались, кто быстрее вобьет гвоздь.

Интересно, в том же доме культуры находился и избирательный участок. Причем глава Новошешминского района «убил двух зайцев» одновременно: и блины поел, и проголосовал.

Помимо всего вышеперечисленного, на празднике гостям представили театрализованную программу с выступлением местных вокальных коллективов. Еще жители смогли поучаствовать в конкурсах и забавах. Все участники по окончанию соревнований получили призы.

Кульминацией мероприятия стало сжигание соломенного чучела - символа прошедшей зимы.

фото и видео: пресс-служба Новошешминского района