В Новошешминском районе прошла фотосессия проекта «Жена, дети, мама Героя»

В Новошешминском районе реализуется фотопроект «Жена, дети, мама Героя», который объединяет семьи участников СВО, ветеранов и военнослужащих. Инициатором проведения проекта в районе стала представитель Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих» Эльвира Узбекова.

Эльвира родилась и выросла в Новошешминском районе. После участия в казанском проекте «Жена Героя» она решила привезти инициативу в родной район. Дополнительным стимулом стала личная история – ее двоюродный брат, мобилизованный на СВО, погиб.

«Новошешминск для меня – это родной дом, родные люди. Когда я вступила в “Союз офицерских жен и семей военнослужащих” и приняла участие в проекте “Жена Героя”, у меня появилась мечта привезти его в родной район», – рассказала Узбекова.

В организации проекта ей помогла супруга участника СВО, представитель КСВО РТ в Новошешминском районе Рузанна Храмова. Руководитель проекта в Татарстане и руководитель «Союза офицерских жен» Оксана Бородина поддержала инициативу. При содействии главы района Егора Тарнавского для встреч предоставили помещение и помогли проинформировать семьи.

В первой фотосессии проекта, которая прошла в марте, снимала Гузель Шарапова. Вторую встречу запечатлела Анастасия Суслова. Обе фотографа работали на волонтерской основе.

«Девочки работали абсолютно бесплатно и проделали огромную работу. У Анастасии, например, ребенок восьми месяцев, но она все равно приехала, чтобы помочь», – отметила Узбекова.

Во второй фотосессии приняли участие семьи участников СВО, военнослужащий, находившийся в отпуске, и ветераны СВО. Организаторы отмечают, что проект позволяет сохранить семейные истории и фотографии близких, а также привлечь внимание к семьям военнослужащих.

Проект «Жена, дети, мама Героя» планируют продолжать в Новошешминском районе.

Материал подготовлен при участии Ольги Ивановой.