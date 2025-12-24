В Новошешминском районе построят высокотехнологичную ферму за 2,5 млрд рублей

Строительство высокотехнологичной фермы на 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота планируется в Черемуховском сельском поселении Новошешминского района Татарстана. Общий объем инвестиций составит 2-2,5 млрд рублей. Планируется привлечь иностранные инвестиции.

Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«Сейчас мы прорабатываем проект в отрасли сельского хозяйства. У нас есть ООО "Закрома" в Черемуховском сельском поселении. Мы с ними отрабатываем высокотехнологичную ферму, пока предварительно на 2 500 голов. Сейчас 1,5 млрд рублей им одобрено, они работают с 2023 года, это современный селекционный центр по КРС, коровам», – рассказал он.

По данным Тарнавского, уже заключены договоры с Московским научным центром, закуплено необходимое оборудование.

«Это один из ключевых для нас проектов, точка роста. К сожалению, в нашем районе есть тенденция к снижению коров и крупного рогатого скота, у нас порядка 5 683 голов КРС по хозяйству», – добавил он.

Тарнавский подчеркнул, что это будет уникальный проект для республики. Строительство планируется в мае 2026 года. Объект планируется сдать в течение полутора лет. Проект позволит создать около 100 новых рабочих мест.