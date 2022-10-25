В Новошешминском районе по нацпроекту отремонтирован участок дороги длиной 8,3 км

В Новошешминском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Азеево – Черемшан – Шентала – Слобода Черемуховая протяженностью 8,3 километра. Работы проведены на отрезке от 2 до 10,3 километра по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожники выполнили устройство новой дорожной одежды на площади более 58 тыс. кв. метров. Так, подстилающий слой уложен из песка, основание – из щебеночно-песчаной смеси, нижний слой – из крупнозернистого асфальтобетона, верхний – из мелкозернистого асфальтобетона», – отметили в министерстве.

Рабочие также укрепили обочины щебнем, установили 69 дорожных знаков, 212 сигнальных столбиков, 1 136 метров металлического барьерного ограждения и нанесли разметку.

Кроме того, специалисты отремонтировали железобетонную водопропускную трубу, выполнили монтаж новых гофрированных водопропускных труб, вдоль проезжей части обустроили водосбросы, бетонные перепады и быстротоки.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.