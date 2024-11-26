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В Новошешминском районе Татарстана планируют построить грязелечебницу
На территории Новошешминского района РТ в селе Слобода Черемуховая есть родники с лечебной водой и залежи лечебной грязи. Власти района приглашают посетить эти места инвесторов, которые могли бы освоить на перспективу часть своих инвестиционных средств. Об этом на программе «Муниципальный час» в Агентстве инвестразвития РТ под руководством Талии Минуллиной заявил глава муниципального образования Вячеслав Козлов.
Руководитель района уточнил, что специалисты ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» 2 года назад установили, что воду источника можно использовать как столовую, так и в лечебных целях.
«По качеству подходит под кисловодскую воду», — уточнил выступающий.
В течение двух лет район инвестировал свои средства в благоустройство территории.
Также в селе Слобода Черемуховая есть двухэтажное здание бывшей школы, которое находится в муниципальной собственности. После реконструкции его можно использовать под грязелечебницу.
«Мы можем оформить здание по концессионному соглашению или с торгов», — уточнила Талия Минуллина.
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