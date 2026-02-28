news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 28 февраля 2026 11:46

В Новошешминском районе передали награды погибших героев СВО их семьям

Читайте нас в
Телеграм
В Новошешминском районе передали награды погибших героев СВО их семьям
Фото: t.me/novosheshminsk

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский передал высокие государственные награды членам семей погибших героев СВО. Об этом сообщает администрация муниципального района.

Орден Мужества, которым посмертно награжден боец Михаил Хохлов, глава района вручил его супруге Ирине. Также была передана медаль «За отвагу» (посмертно) матери погибшего военнослужащего Николая СавельеваНаталье.

«Наш священный долг – сохранять память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, защищая нас. Исключительные слова благодарности и уважения хочется выразить матерям и женам. Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость», – обратился к присутствующим Тарнавский.

Он поблагодарил присутствующего в зале действующего военнослужащего Василия Зимина, который по зову сердца выбрал путь защитника Родины и имеет не одну боевую награду.

Фото: t.me/novosheshminsk

Особую значимость мероприятию придало событие для юных новошешминцев. В этот торжественный день, наполненный примерами доблести и чести, ребята получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Глава района поздравил юных новошешминцев с шагом во взрослую жизнь, пожелав им быть достойными гражданами и равняться на подвиги старших товарищей.

#егор тарнавский #новошешминский район рт #герои СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026
Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

27 февраля 2026