В Новошешминском районе передали награды погибших героев СВО их семьям

Фото: t.me/novosheshminsk

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский передал высокие государственные награды членам семей погибших героев СВО. Об этом сообщает администрация муниципального района.

Орден Мужества, которым посмертно награжден боец Михаил Хохлов, глава района вручил его супруге Ирине. Также была передана медаль «За отвагу» (посмертно) матери погибшего военнослужащего Николая Савельева – Наталье.

«Наш священный долг – сохранять память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину, защищая нас. Исключительные слова благодарности и уважения хочется выразить матерям и женам. Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость», – обратился к присутствующим Тарнавский.

Он поблагодарил присутствующего в зале действующего военнослужащего Василия Зимина, который по зову сердца выбрал путь защитника Родины и имеет не одну боевую награду.

Фото: t.me/novosheshminsk

Особую значимость мероприятию придало событие для юных новошешминцев. В этот торжественный день, наполненный примерами доблести и чести, ребята получили свой главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Глава района поздравил юных новошешминцев с шагом во взрослую жизнь, пожелав им быть достойными гражданами и равняться на подвиги старших товарищей.