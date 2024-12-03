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В Новошешминском районе открыли мемориальные доски бойцам СВО
3 декабря, в День Неизвестного солдата, в парке «Патриот» Новошешминска состоялось открытие мемориальных досок участникам спецоперации Денису Песоцкому и Николаю Филипповскому. В митинге принял участие депутат Государственной Думы Айдар Метшин.
Бойцы погибли, защищая Родину. Для всех жителей села они являются гордостью, примером отваги, мужества и героизма. За мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, Николай Филипповский награжден Орденом Мужества посмертно.
На торжественный митинг пришли родные погибших бойцов, юнармейцы, новошешминцы. Открыли его исполнением гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан.
«Денису было 27 лет, Николаю чуть больше 50, но их объединяет одно — любовь к Родине, героизм и подвиг, самопожертвование ради нас, живущих, — отметила в своем выступлении заместитель главы района Надежда Попкова. — Мы должны помнить и увековечить память тех, кто погиб в боях за нас с вами, за нашу Отчизну. Из Новошешминского района на сегодня принимают участие в боевых действиях 154 человека <...> Наша главная задача сейчас — оказать как можно больше помощи и поддержки тем, кто находится там».
Депутат Государственной Думы Айдар Метшин в своем выступлении отметил, что 3 декабря — особенная дата в истории нашей страны. Именно 3 декабря 1966 года с 41-го километра Ленинградского шоссе — места кровопролитных боев — к Кремлевской стене в Александровский сад был перенесен прах Неизвестного солдата.
«Это дань памяти, дань уважения всем тем, кто своими жизнями, защищая свои дома, свои семьи, будущие поколения, отстаивал исконные, истинные правила мира и справедливости... Поэтому наша обязанность, наша ответственность — быть достойными их памяти. И сегодняшний митинг — это яркий пример тому, что и молодое, и старшее поколение бережно сохранят и понесут в своих сердцах память, уважение, благодарность», — отметил парламентарий.
Айдару Метшину и Надежде Попковой была предоставлена честь снять покров с досок памяти, после чего участники митинга возложили к мемориалам цветы. Метшин высказал слова соболезнования и сочувствия, обратившись лично к родным погибших бойцов.
Живые гвоздики были возложены также к памятнику Неизвестному солдату — воину-интернационалисту в парке «Патриот». Память всех погибших почтили минутой молчания.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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