В Новошешминском районе открыли мемориальные доски бойцам СВО

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в парке «Патриот» Новошешминска состоялось открытие мемориальных досок участникам спецоперации Денису Песоцкому и Николаю Филипповскому. В митинге принял участие депутат Государственной Думы Айдар Метшин.

Бойцы погибли, защищая Родину. Для всех жителей села они являются гордостью, примером отваги, мужества и героизма. За мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, Николай Филипповский награжден Орденом Мужества посмертно.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

На торжественный митинг пришли родные погибших бойцов, юнармейцы, новошешминцы. Открыли его исполнением гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан.

«Денису было 27 лет, Николаю чуть больше 50, но их объединяет одно — любовь к Родине, героизм и подвиг, самопожертвование ради нас, живущих, — отметила в своем выступлении заместитель главы района Надежда Попкова. — Мы должны помнить и увековечить память тех, кто погиб в боях за нас с вами, за нашу Отчизну. Из Новошешминского района на сегодня принимают участие в боевых действиях 154 человека <...> Наша главная задача сейчас — оказать как можно больше помощи и поддержки тем, кто находится там».

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин в своем выступлении отметил, что 3 декабря — особенная дата в истории нашей страны. Именно 3 декабря 1966 года с 41-го километра Ленинградского шоссе — места кровопролитных боев — к Кремлевской стене в Александровский сад был перенесен прах Неизвестного солдата.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

«Это дань памяти, дань уважения всем тем, кто своими жизнями, защищая свои дома, свои семьи, будущие поколения, отстаивал исконные, истинные правила мира и справедливости... Поэтому наша обязанность, наша ответственность — быть достойными их памяти. И сегодняшний митинг — это яркий пример тому, что и молодое, и старшее поколение бережно сохранят и понесут в своих сердцах память, уважение, благодарность», — отметил парламентарий.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Айдару Метшину и Надежде Попковой была предоставлена честь снять покров с досок памяти, после чего участники митинга возложили к мемориалам цветы. Метшин высказал слова соболезнования и сочувствия, обратившись лично к родным погибших бойцов.

Живые гвоздики были возложены также к памятнику Неизвестному солдату — воину-интернационалисту в парке «Патриот». Память всех погибших почтили минутой молчания.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой