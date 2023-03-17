В Новошешминском районе открыли мемориальную доску погибшему бойцу из батальона «Алга»

В школе в селе Слобода Архангельская открыта мемориальная доска Михаилу Барсукову, погибшему в ходе СВО в этом году. Место выбрано неслучайно — именно эту школу закончил боец, рассказал помощник главы Новошешминского района.

Михаил проходил службу в татарстанском батальоне «Алга». «Глубочайший поклон родителям, потому что на таких ребятах сегодня равняется наше молодое поколение. Вы вырастили достойного сына, которым гордиться весь Новошешминский район», — сказал глава района Вячеслав Козлов.

Помощник Раиса РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов добавил, что мемориальная доска, которая находится в холле школы, будет напоминать ее ученикам о храбрости и героизме Михаила.

«Михаил так же, как и вы, ребята, учился в этой школе, ходил по этим коридорам. Все учителя отзываются о нем как о добром, хорошем, отзывчивом, всегда готовом прийти на помощь человеке», — заметил он.

Мама бойца, присутствовавшая на мероприятии, поблагодарила участников за поддержку. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов к памятной доске.

Фото: предоставлено помощником главы Новошешминского района РТ