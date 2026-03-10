В Новошешминском районе матерям и женам бойцов СВО передали государственные награды

Глава Новошешминского района Егор Тарнавский встретился с матерями, женами и сестрами военнослужащих, погибших или пропавших без вести в ходе специальной военной операции.

Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Обращаясь к женщинам, глава района подчеркнул, что они не должны оставаться без внимания и поддержки.

«Мы всегда вас поддержим, если понадобится какая-то помощь. Мы всегда рядом», – сказал Тарнавский.

Разговор получился неформальным. Руководитель района поинтересовался, с какими трудностями сегодня сталкиваются семьи и какая помощь им необходима. Однако основными темами беседы стали память о погибших и личные истории бойцов.

Женщины рассказывали о своих близких – об их характерах, привычках и мечтах.

Мама военнослужащего Алексея Лапшина, сдерживая слезы, вспомнила слова сына: «Вот дадут повестку – пойду, прятаться я не буду».

Супруга другого бойца, Татьяна, рассказала о том, как на семью повлияло решение мужа отправиться на службу.

«Теперь моя старшая дочь говорит, что, как только вырастет, пойдет защищать, как папа. Когда он уходил, поставил меня перед фактом», – поделилась она.

Во время встречи глава района рассказал и о своей семье, отметив, что его отец был военным, поэтому ему близки понятия армейского братства и воинского долга.

Также родным военнослужащих были переданы государственные награды, которыми бойцы были удостоены посмертно.

Медаль «За отвагу» и медаль «За храбрость» II степени, которыми был награжден Денис Шарыпин, передали его супруге Гулие. Медаль «За отвагу», которой был отмечен Сергей Стариков, вручили его матери Валентине Михайловне.

Как отметили участники встречи, такие встречи помогают семьям чувствовать поддержку и внимание.

По словам главы района, работа по поддержке семей участников специальной военной операции в муниципалитете будет продолжена. В Новошешминском районе планируются мероприятия, направленные на оказание адресной помощи, а также встречи и культурные события для матерей, жен и детей военнослужащих.