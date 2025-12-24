В Новошешминском районе РТ 2026 год посвятят всестороннему развитию детей и молодежи

Новый 2026 год в Новошешминском районе объявлен Годом всестороннего развития детей и молодежи. Такое решение поддержали депутаты. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава Новошешминского района Татарстана Егор Тарнавский.

«Основная цель, конечно, формирование патриотизма, правильного воспитания, правильного подхода, чтобы, так или иначе, сложилось правильное впечатление о своей малой родине», – рассказал он.

В районе планируют создать широкие возможности для образования и личностного развития детей.

Работа с молодежью в районе велась и на протяжении 2025 года. Тарнавский регулярно встречается с работающей молодежью, дети района выезжают на экскурсии в вузы республики, чтобы познакомиться с возможностями высшего образования и посетить мастер-классы.

Район материально поддержал школы, проведен капитальный ремонт в Новошешминской гимназии и в пищеблоке Азеевской начальной школы-детского сада. Для усиления ранней профориентации школьников в 2025 году открылось несколько профильных классов.