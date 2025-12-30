В Новошешминске завершили Год защитника Отечества и вручили награду сыновьям героя СВО

В Новошешминске торжественно закрыли Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В церемонии приняла участие Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. В зале собрались ветераны специальной военной операции, действующие военнослужащие, находящиеся в краткосрочном отпуске, матери, жены и дети бойцов, а также волонтеры.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Новошешминского района Егор Тарнавский. Он поблагодарил защитников Отечества за мужество и отвагу, а также выразил признательность их семьям за поддержку, терпение и веру.

В рамках церемонии Егор Тарнавский передал орден Мужества, которым посмертно был награжден Александр Козлов, его сыновьям Егору и Григорию. Благодарственные письма также получили демобилизованные ветераны специальной военной операции.

К участникам мероприятия обратилась Сария Сабурская. Она отметила, что для матерей и жен бойцов это время является особенно непростым, поблагодарила их за стойкость и поддержку и пожелала здоровья и сил, а также скорейшего возвращения военнослужащих домой.

Отдельные слова благодарности были адресованы жителям Новошешминского района, которые оказывают помощь военнослужащим в тылу: собирают и доставляют гуманитарные грузы, шьют необходимое для госпиталей, оказывают повседневную поддержку бойцам.

Атмосферу вечера дополнили выступления творческих коллективов района, исполнивших патриотические композиции о Родине и подвигах российских солдат.