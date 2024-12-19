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В Новошешминске закрыли кафе после заражения кишечной инфекцией
В Ношешминске временно закрыли кафе «Оазис» после регистрации случая кишечной инфекции у посетителя. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Татарстана.
Ведомство проверило заведение на Объездной улице. В результате были выявлены санитарные нарушения:
- отсутствуют условия для приготовление блюд из продовольственного сырья (сырых овощей, мяса, птицы, рыбы);
- не оборудованы производственные цеха;
- отсутствуют ванны и производственные столы для раздельной обработки мяса, птицы, рыбы, овощей (все моется в двухгнездной моечной ванне для обработки кухонной посуды, в которой также проводится мытьё столовой посуды и приборов).
Кроме того, в кафе некачественно проведена влажная уборка, оборудование со следами жира, остатками пищи, в горячем цехе не обеспечена гзащита от грызунов, не проводится производственный контроль.
На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Суд запретил деятельность кафе на 25 суток.
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