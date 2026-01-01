В Новошешминске во время салюта сделали предложение руки и сердца – видео

В Новошешминске во время праздничного салюта на площади у районного дома культуры произошло романтическое событие – житель города Рафаэль сделал предложение руки и сердца своей избраннице Алие. Девушка ответила: «Да!»

Событие произошло в предновогодний вечер во время праздничных мероприятий. Свидетелями предложения стали жители и гости города, собравшиеся на площади.

Для пары этот вечер стал началом новой семейной истории. Организаторы и участники праздника поздравили молодых людей с важным событием в их жизни.