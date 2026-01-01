news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 января 2026 15:11

В Новошешминске во время салюта сделали предложение руки и сердца – видео

Читайте нас в
Телеграм

В Новошешминске во время праздничного салюта на площади у районного дома культуры произошло романтическое событие – житель города Рафаэль сделал предложение руки и сердца своей избраннице Алие. Девушка ответила: «Да!»

Событие произошло в предновогодний вечер во время праздничных мероприятий. Свидетелями предложения стали жители и гости города, собравшиеся на площади.

Для пары этот вечер стал началом новой семейной истории. Организаторы и участники праздника поздравили молодых людей с важным событием в их жизни.

Видео: пресс-служба Новошешминского района РТ.

#предложение руки и сердца
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

Путин: Успехи россиян слагают новые главы тысячелетней истории страны

31 декабря 2025
Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

Индексация пенсий, рост МРОТ и налоговая реформа: гид по новым законам в январе

31 декабря 2025