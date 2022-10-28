В Новошешминске состоялась пятая по счету отправка мобилизованных ребят

28 октября еще одна группа мобилизованных жителей из Новошешминского района Татарстана отправилась на сборный пункт. На площади перед администрацией района было многолюдно — проводить парней пришли родные и близкие, друзья, коллеги, администрация и духовенство, многие жители района. Об этом пишет «Шешминская новь».

Данная отправка в районе стала пятой по счету. Обращаясь к ребятам, глава района Вячеслав Козлов пожелал им достойно служить, выполнять боевые задачи. «Все мы гордимся вами и будем на связи. Ваши семьи тоже будут окружены заботой, им будет оказана необходимая помощь. Мы ждем вас, вернитесь с победой живыми и здоровыми», — сказал он.

Напутственные слова дали и Благочинный района — отец Симеон и имам Тубылгытауский мечети Габдрахман хазрат. Они пожелали честно служить, завести верных боевых товарищей и поскорее вернуться домой.

Все мобилизованные настроены оптимистично. «Мы обязательно вернемся с победой», — уверенно говорят они.

Глава района вручил им сотовые телефоны и рюкзаки с полным комплектом вещей первой необходимости.