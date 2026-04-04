В Новошешминске семье погибшего участника СВО передали Орден Мужества

Фото: vk.com/novosheshminskvk

В Молодежном центре Новошешминска состоялась церемония передачи государственной награды. Орден Мужества вручили Алине Абдрафиковой – супруге военнослужащего Ильназа Абдрафикова, который погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО, сообщает официальный аккаунт Новошешминского муниципального района Республики Татарстан..

В мероприятии приняли участие глава Новошешминского района Егор Тарнавский, депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин, а также начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Тимур Галеев.

«Ильназ – это настоящий символ мужества, доблести и чести. Он погиб, защищая наш мир, наше будущее. Для юных новошешминцев, которые сегодня получают паспорта граждан Российской Федерации, его подвиг – нравственный ориентир и пример истинного патриотизма», – отметил Егор Тарнавский.

«Наш долг – всегда помнить подвиг Ильназа и каждого бойца, который погиб, защищая Родину. Отдельная благодарность – всем жителям района, кто, как Мария Мельникова, не остаётся в стороне: помогает бойцам, собирает и направляет гуманитарную помощь. Такое единство – залог нашей общей Победы», – подчеркнул Айдар Метшин.

За активную волонтерскую деятельность Мария Мельникова получила медаль «За содействие СВО». Она участвует в общественной жизни района, поддерживает различные инициативы. С февраля 2022 года, когда ее брат начал службу в зоне СВО, женщина включилась в помощь бойцам.

Церемония завершилась торжественным вручением паспортов Российской Федерации юным жителям Новошешминского района.