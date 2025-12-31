В Новошешминске поздравили с Новым годом участника СВО, прибывшего в краткосрочный отпуск

В преддверии Нового года глава Новошешминского района Егор Тарнавский встретился с земляком Андреем Кондеевым – участником специальной военной операции и победителем образовательной программы «Батырлар. Герои Татарстана». Во время встречи он поздравил его с наступающим праздником и поблагодарил за службу.

Андрей Кондеев прибыл домой в краткосрочный отпуск. Эта передышка позволила ему провести время с близкими и ненадолго вернуться в домашнюю атмосферу.

Егор Тарнавский выразил благодарность военнослужащему за стойкость, мужество и отвагу, пожелал крепкого здоровья, благополучия его семье, родным и близким.

К этим словам присоединились и жители района, выразив слова поддержки и гордости за своих земляков, которые сегодня стоят на защите страны.

