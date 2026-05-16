В Новошешминске открыли мемориальную доску погибшему бойцу СВО Леониду Шабалину

В Новошешминске 16 мая на здании, где работал тренер-преподаватель по боксу Леонид Шабалин, открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции, сообщили в официальном канале администрации Новошешминского района в МАКС.

Память погибшего почтили родные и близкие героя, его коллеги, воспитанники и жители района. В церемонии и последовавшей матчевой встрече участвовал глава района Егор Тарнавский.

Обращаясь к собравшимся, Тарнавский отметил, что жизненный путь Леонида Шабалина – это пример истинного служения своему делу и своей стране. Память о таких людях должна жить в конкретных делах. Сегодня его воспитанники вышли на ринг и показали, что дело учителя продолжается. Общий долг – сохранить эту память и передать ее следующим поколениям, чтобы мальчишки знали своих героев в лицо, подчеркнул глава района.

Леонид Шабалин много лет готовил юных боксеров, формируя их характер и прививая любовь к спорту. С началом СВО он встал в строй защитников Родины и героически погиб при выполнении боевой задачи.

Продолжением памятного дня стала товарищеская матчевая встреча, на ринг вышли спортсмены разных лет – от юношей до опытных мастеров. Поединки прошли в бескомпромиссной, но спортивно корректной борьбе, став данью памяти человеку, который учил их побеждать не только соперника, но и собственные слабости.