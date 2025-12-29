В Новошешминске награждением бойцов и волонтеров завершился Год защитника Отечества

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

В Новошешминском районе Татарстана последним событием Года защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Путиным и Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, стало награждение участников специальной военной операции и помогающих им волонтеров. В церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В зале собрались ветераны специальной военной операции, находящиеся в краткосрочном отпуске действующие военнослужащие, матери, жены и дети бойцов, а также волонтеры.

«Большое спасибо нашим защитникам за ваше мужество, отвагу, силу. Отдельные слова благодарности – низкий поклон женам, матерям наших героев. За вашу поддержку, за ваше терпение, за ту несгибаемую веру, которая крепче любой брони», – обратился к собравшимся глава Новошешминского района Егор Тарнавский.

Руководитель муниципалитета передал орден Мужества, которым посмертно был награжден боец Александр Козлов, его сыновьям – Егору и Григорию.

Демобилизованные ветераны специальной военной операции были удостоены благодарственных писем.

К собравшимся также обратилась уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. «Наши мужчины героически защищают Родину, а вам, дорогие мамы, жены, родные и близкие, сейчас очень нелегко. Вы ждете звонка, ждете очередной отпуск, и все мы, конечно, ждем возвращения домой наших ребят с победой. С наступающим Новым годом, желаю вам крепкого здоровья и сил», – сказала она.

Егор Тарнавский и Сария Сабурская также вручили благодарственные письма тем новошешминцам, которые с первых дней собирают и доставляют шефскую помощь, шьют необходимое для госпиталей, оказывает повседневную поддержку бойцам.

Творческие коллективы района исполнили песни о Родине и о подвигах российских солдат, отметили в пресс-службе муниципалитета.