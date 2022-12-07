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Ру Тат
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Происшествия
7 декабря 2022  11:09
Павел Климчак

В Новошахтинске задержали мужчину, который накануне стрелял по полицейским

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Стражи порядка задержали преступника, который накануне открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Мжучину обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. В данный момент проводятся следственные действия, уточнил глава области.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Ростовской области полиция ищет мужчину, открывшего огонь по полицейским в Новошахтинске. Один из правоохранителей получил огнестрельное ранение.

 

#ростовская область #стрельба #нападение на полицейских
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