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В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ландшафтных пожаров
Власти Новороссийска объявили о введении режима ЧС в связи с ландшафтными пожарами. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, 6 единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по 1 расчету лесопожарного центра», – указал градоначальник в своем Telegram-канале.
Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха – «Моряк» и «Романтик». По предварительным данным из баз отдыха эвакуировано 130 детей.
Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае начался днем 14 июля. В районе хутора загорелись лесной массив и трава на трех гектарах. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха.
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