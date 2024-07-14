В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ландшафтных пожаров

Власти Новороссийска объявили о введении режима ЧС в связи с ландшафтными пожарами. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, 6 единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывает по 1 расчету лесопожарного центра», – указал градоначальник в своем Telegram-канале.

Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха – «Моряк» и «Романтик». По предварительным данным из баз отдыха эвакуировано 130 детей.

Пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае начался днем 14 июля. В районе хутора загорелись лесной массив и трава на трех гектарах. Из-за верхового пожара огонь перешел на территорию базы отдыха.