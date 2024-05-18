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В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за пожара на подстанции «Кирилловская» около 26 тысяч жителей города остались без электроснабжения. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, передает РИА Новости.
Под отключения частично попали Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, Приморский и Центральный внутригородские районы.
Кравченко добавил, что причину пожара удастся установить после тушения и проведения соответствующих мероприятий.
Согласно данным краевого ГУ МЧС, речь идет о возгорании масляного трансформатора на отдельно стоящей электроподстанции в поселке Гайдук Новороссийска на улице 40 лет Октября. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. При этом угрозы дальнейшего распространения огня нет.
Для тушения пожара привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.
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