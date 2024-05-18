В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что из-за пожара на подстанции «Кирилловская» около 26 тысяч жителей города остались без электроснабжения. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, передает РИА Новости.

Под отключения частично попали Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, Приморский и Центральный внутригородские районы.

Кравченко добавил, что причину пожара удастся установить после тушения и проведения соответствующих мероприятий.

Согласно данным краевого ГУ МЧС, речь идет о возгорании масляного трансформатора на отдельно стоящей электроподстанции в поселке Гайдук Новороссийска на улице 40 лет Октября. Пожар охватил площадь 25 квадратных метров. При этом угрозы дальнейшего распространения огня нет.

Для тушения пожара привлечены 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС.