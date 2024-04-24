В новом юбилейном сезоне «Большой перемены» впервые примут участие младшеклассники

Фото: пресс-служба Росмолодежи

Стартовала регистрация на юбилейный пятый сезон самого масштабного проекта для детей и подростков в РФ «Большая перемена». Заявочная кампания продлится до 20 мая, передает пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи.

В конкурсе предусмотрено 12 направлений («вызовов») — от науки и технологий до искусства и творчества. В юбилейном сезоне, проходящем в Год семьи, все испытания посвящены сохранению семейных ценностей и традиций.

Впервые в этом году смогут принять участие школьники 1-4-х классов. Они вместе со взрослыми будут выполнять задания дистанционного этапа, направленные на развитие их способностей. Те, кто справятся со всеми испытаниями конкурсного трека, получат дипломы, а лучшие в рейтинге поедут в Москву на новогодний семейный слет, посетят парк «Остров Мечты» и отправятся на специальном поезде в Великий Устюг к Деду Морозу.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10-х классов и выпускных курсов СПО получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, а призёры — по 200 тысяч рублей.

Победители среди учеников 8-9-х классов и младших курсов СПО получат 200 тыс. рублей, призеры — по 100 тысяч рублей на образование и саморазвитие.

Кроме того, впервые в истории конкурса состоится командный финал для образовательных организаций, подготовивших лучших участников. В Красноярске 200 команд представят свои проекты по развитию образовательной среды. Определят топ-50 школ, колледжей и учреждений допобразования, которые получат по 2 млн рублей.

Международный трек «Большой перемены» проходит при поддержке Россотрудничества, победители в этом направлении смогут обучаться на бюджетной основе в лучших российских вузах и отправиться в путешествия по России.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей и призеров среди старшеклассников и студентов СПО, получат до 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены», а наставники победителей среди учеников 5-7-х классов — по 100 тыс. рублей и возможность участия в образовательной программе.

Конкурс является флагманским проектом «Движения Первых» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая была создана по инициативе Президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.