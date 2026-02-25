В новом выпуске Tatarstan Today обсудят сотрудничество Татарстана и Киргизии

Изображение предоставлено редакцией программы

В эфир выйдет новый выпуск передачи «Тatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой, посвященный взаимодействию республики с Киргизией.

В частности, в программе пойдет речь о том, почему озеро Иссык-Куль называют одним из чудес света и чем так интересен Татарстану дружественный России Кыргызстан.

Автор и ведущая Дина Газалиева традиционно сделает акцент на мнение экспертов, затронув тему сотрудничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республики на примере визита официальной делегации во главе с Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в город Чолпон-Ата.

Помимо этого, телеведущая расскажет, что самое вкусное в кыргызской кухне, чем потчуют гостей, как встречают в Бишкеке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и какой музей под открытым небом очаровывает посещающих центральноазиатскую страну.

Увидеть передачу можно будет 28 февраля в 19.00 и 2 марта в 22.10 на телеканале «ТНВ», а также 4 марта в 18.30 и 22.30 – на телеканале «Татарстан 24».

