В новом выпуске «Единого Татарстана» обсудят благоустройство городов и помощь семьям

Сегодня в 22:10 на телеканале «ТНВ» выйдет новый выпуск программы «Единый Татарстан». В студии обсудят проекты и инициативы, которые меняют жизнь республики и объединяют жителей.

В программе примут участие депутат Госдумы Татьяна Ларионова, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, председатель Молодежного парламента Дамир Нургалиев и глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов.

Особое внимание будет уделено благоустройству парков и скверов, обновлению общественных пространств, акциям помощи семьям с детьми – в том числе акции «Помоги собраться в школу», а также гуманитарным миссиям «Единой России» в новых регионах.

Гости программы расскажут о программах, благодаря которым Татарстан стал опорным регионом страны, и о проектах, способствующих добрососедству и улучшению качества жизни.