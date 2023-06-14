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В новом учебном году в КФУ откроется направление «Архитектура и инженерия»
В Институте дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета в 2023-2024 учебном году отроется новое направление «Архитектура и инженерия». Бакалавров будут готовить по профилю «Архитектура и инженерия», а магистрантов – по профилю «Архитектура, дизайн и инженерные искусства», сообщает пресс-служба КФУ.
«Речь идет о специалистах, которых смогут проектировать как внешний вид объекта высокохудожественного качества, так и понимать, как здание "живет" с учетом всех инженерных систем», – рассказал доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования, замдиректора по развитию ИДиПИ Степан Новиков.
В частности, студенты будут заниматься проектированием объектов – от малых индивидуальных жилых зданий до больших общественных культурных объектов, культовых, досуговых центров и школ. По этому направлению вуз планирует сотрудничать с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Управлением архитектуры и градостроительства Казани, архитектурными бюро.
Выпускники-архитекторы, как правило, работают в архитектурно-строительной сфере, занимаясь дизайном интерьеров, рекламы, мебели, благоустройством улиц, дворов и крупных общественных зон, разработкой фасадов, планировкой.
Приемная кампания в Казанском федеральном университете откроется 20 июня.
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